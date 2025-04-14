Cezayir, Fransa’ya Çalışanlarını Sınır Dışı Etti

CEZAYİR’DEN FRANSA’YA GÖZDAĞI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda karşılıklı gözaltılar nedeniyle gerginleşen ilişkiler bağlamında Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini açıkladı.

FRANSA’DAN “HAKSIZ” DEĞERLENDİRME

Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanına yönelik bu sınır dışı talebini “haksız” olarak değerlendirdi. Barrot, Cezayir’i Fransa’da gözaltına alınan Cezayir uyruklu üç kişinin ardından bu karardan vazgeçmeye çağırdı. Barrot, “Bu karar, Fransız topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle üç Cezayirlinin gözaltına alınmasına bir tepki olarak alınmıştır. Cezayir ile diyalog bağlarını yeniden kurmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz” dedi.

KAZA YANIT VERME TEHDİDİ

Barrot, Paris hükümetinin Cezayir ile “kötü ilişkiler geliştirmek istemediğini belirterek, “Cezayir yetkililerinden bu sınır dışı etme önlemlerinden vazgeçmelerini istiyorum. Yetkililerimize yönelik bu tutum devam ederse, derhal yanıt vermekten başka seçeneğimiz kalmayacak” ifadesini kullandı.

ESKİ SÖMÜRGELERDEKİ KRİZLER

Son yıllarda Fransa ve eski sömürgeleri arasında diplomatik ve siyasi krizler sıklaşıyor. Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi Afrika ülkeleri, Fransız diplomatları sınır dışı etmişti. Bu ülkeler, Fransız yetkililerin içişlerine müdahale ettiğini iddia ederek, diplomatların yanı sıra Fransız askeri güçlerinin de topraklarını terk etmesini istemişti. Burkina Faso’daki cunta yönetimi, Fransa’dan uzaklaşma hedefindeyken, geri çağrılan Fransız büyükelçisi henüz başkent Ouagadougou’ya dönmedi.

MALİ İLE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda Mali ve Fransa arasındaki ilişkiler, ordunun 2020’de yönetime el koymasından bu yana kötüleşti. Mali’nin askeri liderleri, Fransa Dışişleri Bakanı’nın geçiş hükümeti hakkında yaptığı olumsuz yorumlar üzerine Fransız büyükelçisini sınır dışı etti.

NIJER’DE DİPLOMATİK SÜREÇLER

Eski Fransa kolonisi Nijer’de ise 2023’te askeri yönetim, Fransız büyükelçisini 48 saat içinde ülkeyi terk etmeye çağırdı. Fransa, “cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını” öne sürdü. Büyükelçi Sylvain Itte, kendisine verilen süre zarfında ülkeden ayrılmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte’yi geri çekmeyeceklerini vurguladı. Cuntanın 26 Temmuz 2023’teki iktidara gelmesinin ardından, 25 Ağustos’ta verilen süre sona erdiğinde, Itte sınır dışı edilmeye hazırlandı.

ÇAD’DAN YENİ TALEP

Son olarak 2024 yılı itibarıyla Çad, Fransa’dan askeri güçlerini çekmesini isteyen bir diğer ülke oldu. Fransa’nın Mali, Burkina Faso ve Nijer’den güçlerini çekmek zorunda kalmasının ardından Çad, benzer bir talepte bulundu.