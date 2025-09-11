Charlie Kirk Silahlı Saldırıya Uğradı

ABD’DE SİLAHLI SALDIRI

Başkan Donald Trump’ın destekçisi olan muhafazakar yorumcu ve politik aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Durumu kritik olduğundan hastaneye kaldırılan Kirk, burada yaşamını kaybetti. Kirk’in hayatını kaybettiğinden Trump, duyuru yaptı. Utah Valley Üniversitesi’nden polis yetkilisi Christine Nelson, saldırı sonrasında insanlara güvenli bir yere sığınmalarını tavsiye etti. Ayrıca, Trump silahlı saldırıdan sonra Truth Social sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, herkesin Kirk için dua etmesini istedi. Önceki başkan Joe Biden’ın yardımcısı ve eski Demokrat başkan adayı Kamala Harris de “Siyasi şiddetin ABD’de yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzakta bulunan Justin Hickens, NBC News’e yaptığı açıklamada, Kirk’ün vurulduğunu gördüğünü belirtti. Hickens, “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie’den bir sürü kan aktığını gördüm, vücudunun geriye doğru savrulup gevşediğini gördüm ve herkes yere yığıldı” diye konuştu. Birkaç saniye sonra, insanlar barikatları aşarak kaçmaya başladı. Hickens, artık silah seslerinin duyulmadığını fark edince yavaşladığını, arkasına döndüğünde ise polislerin beyaz saçlı, çok yaşlı bir adamla yürüdüğünü gördüğünü söyledi. Adamın tutuklandığını, diz çöktürüldüğünü ve haklarını haykırdığını dile getiren Hickens, onun kelepçelendiğini ve götürüldüğünü ifade etti.

YANLIŞ GÖZALTI

Hickens, etkinliğe girişte metal dedektörlerinin bulunmadığını, ancak güvenlik önlemlerinin Kirk tarafından alındığını aktardı. New York Times, saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişinin gerçek tetikçi olmadığını doğruladı.

CHARLIE KIRK’ÜN PROFİLİ

Charlie Kirk, 31 yaşında muhafazakar bir aktivist ve iki çocuk babasıdır. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri organize eden, ABD’de tanınan bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA’nın kurucu ortaklarından biridir. Donald Trump’ın önemli bir destekçisi ve çevresindeki birçok kişinin yakından tanıdığı bir isim olan Kirk, Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından birkaç gün içinde 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma gerçekleştirmişti. Trump, geçtiğimiz yılki seçim kampanyası süresince Kirk hakkında sık sık olumlu ifadeler kullanmıştı. Ocak ayında, ikinci dönemine yemin etmeden önce Washington’da düzenlenen mitingde Trump, katılımcılara, “Charlie Kirk burada. Charlie’ye teşekkür etmek istiyorum. Charlie harika birisi. Yani, bu adam.” demişti. Birkaç hafta önce, 22 Aralık 2024 tarihinde Las Vegas’ta düzenlenen bir etkinlikte Trump, Kirk’ü “inanılmaz” olarak tanımlamış ve “o özel bir yetenek ve mücadele ediyor.” ifadelerini kullanmıştı. Haziran ayında ise, seçim kampanyası sırasında Phoenix’te düzenlenen Turning Point Action toplantısında, “Özel bir kişi olan Charlie Kirk’e muazzam liderliği için teşekkür etmek istiyorum.” demişti.