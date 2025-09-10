Charlie Kirk Silahlı Saldırıya Uğradı

SALDIRI HABERİ

ABD’de Başkan Donald Trump destekçisi olan Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Durumu oldukça ciddi olan Kirk hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Trump, Kirk’in ölüm haberini paylaştı. Utah Valley Üniversitesi polisinden Christine Nelson, etkinlik sonrası insanlara güvenli bir yere sığınma çağrısında bulundu. Silahlı saldırı sonrasında Trump, Truth Social sosyal medya hesabından herkesten Kirk için dua etmelerini istedi. Eski başkan Joe Biden’ın yardımcısı ve eski Demokrat başkan adayı Kamala Harris de bu olayla ilgili “Siyasi şiddetin ABD’de yeri yoktur” açıklamasını yaptı.

SALDIRIYA TANIKLIK EDENLER

Olay anında yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan Justin Hickens, NBC News’e yaptığı açıklamada, Kirk’ün vurulduğunu gördüğünü belirtti. Hickens, “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie’den bir sürü kan aktığını gördüm, vücudunun geriye doğru savrulup gevşediğini gördüm ve herkes yere yığıldı.” diyerek tanıklığını aktardı. Birkaç saniye sonra insanlar barikatları aşarak kaçmaya başladı. Hickens, artık silah sesleri duyulmadığını ve kendini güvende hissettiğini fark edince hareket etmeyi yavaşlattığını ifade etti. Ayrıca, “Arkamı döndüm ve birdenbire polislerin beyaz saçlı, çok yaşlı bir beyefendiyle yürüdüklerini gördüm. Onu tutukladılar, diz çöktürdüler ve haklarını haykırıyordu.” dedi.

YANLIŞ GÖZALTI BİLGİSİ

Hickens, etkinliğe girmek için metal dedektörlerinin bulunmadığını ancak Kirk’ün kendi güvenlik önlemlerini aldığı bilgisini paylaştı. New York Times gazetesi, saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişinin tetikçi olmadığını duyurdu.

CHARLIE KIRK’ÜN PROFİLİ

Charlie Kirk, 31 yaşında olan muhafazakar bir aktivist ve iki çocuk babasıdır. ABD’de okullarda muhafazakar gençleri örgütleyen Turning Point USA adlı sivil toplum kuruluşunun kurucu yardımcıları arasında yer alıyor. Trump’ın tanınan destekçisi olan Kirk, Trump’a suikast girişiminin ardından kısa süre içinde 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma yapmıştı. Trump, 2020 seçim kampanyası süresince Kirk hakkında sık sık övgüde bulundu. Ocak ayında, Trump Washington’da düzenlenen bir mitingde, “Charlie burada. Charlie’ye teşekkür etmek istiyorum. Charlie harika birisi.” diyerek kendisine destek verdi. Ayrıca, geçen yılki Las Vegas mitinginde Kirk’ü “inanılmaz” olarak tanımlamış ve “o özel bir yetenek ve mücadele ediyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.