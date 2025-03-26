DÜNYADA YAPAY ZEKAYA ARTAN İLGİ

Yapay zeka teknolojilerine olan ilgi dünya genelinde hızla artıyor ve farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarının kullanım oranları da hızla yükseliyor. AITools tarafından derlenen verilere göre, bu alanda liderliği elinde bulunduran ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirildiği günden beri büyük ilgi topluyor. İlk gününden itibaren önemli bir yankı uyandıran ChatGPT, en çok ziyaret edilen yapay zeka aracı olma konumunu sürdürüyor. Çinli DeepSeek’in piyasaya dahil olmasıyla ChatGPT’nin aylık ziyaretçi trafiğinde bir azalma görüldü. Ancak ChatGPT, 4,7 milyar ziyaretçi sayısıyla zirvede kalmaya devam ediyor.

YAPAY ZEKA SIRALAMASINDA CANVA’NIN YERİ

Üretken yapay zekaların yanı sıra geniş kapsamlı yapay zeka uygulamalarının değerlendirildiği listede grafik tasarım platformu Canva, 887 milyon aylık ziyaretçi ile ikinci sırada yer alıyor. ChatGPT’nin oldukça gerisinde kalan Canva’nın performansı, kullanıcıların ilgisi açısından önemli bir yer tutuyor. Üçüncü sırada bulunan Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile dikkat çekiyor.

DEEPSEEK’İN BÜYÜK ÇIKIŞI

ABD merkezli yapay zeka araçlarının hakimiyetinde olduğu sektöre güçlü bir giriş yapan Çinli DeepSeek, piyasaya girdiği andan itibaren ilgi odağı oldu. Maliyet avantajı ve yüksek performansıyla rakiplerine meydan okuyan DeepSeek, kısa sürede 268 milyon aylık kullanıcıya ulaştı ve dördüncü sırada yer aldı. Ocak 2025 itibarıyla kullanıcı sayısında %2.000’den fazla bir artış kaydeden DeepSeek, aynı dönemde ChatGPT’nin ziyaretçi sayısında %2’lik bir düşüşe sebep oldu.

POPÜLER YAPAY ZEKALAR

Listenin incelenmesi sonucunda DeepSeek’in yanı sıra Character.AI 226 milyon, JanitorAI 200 milyon ve Perplexity 133 milyon ziyaretçiyle dikkat çeken diğer isimler arasında. Google’ın geliştirdiği ve ChatGPT’nin en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Gemini, bekleneni veremeyerek yalnızca 8. sırada kendine yer buldu. Gemini, 118 milyon aylık ziyaretçi ile %9’dan fazla kullanıcı kaybı yaşadı. Listenin son sıralarında ise Remove.bg 112 milyon ve Claude 105 milyon ziyaretçi ile yer aldı.

ABD VE ÇİN REKABETİ

DeepSeek’in hızlı yükselişi, yapay zeka alanındaki rekabeti ABD ve Çin arasında daha da alevlendirdi. İlk 10 yapay zeka aracının 7’sinin ABD kökenli olması dikkat çekerken, Çin yalnızca DeepSeek ile bu listeye girebildi. Bununla birlikte DeepSeek, en hızlı büyüyen yapay zeka aracı unvanını kazanarak, gelecekte ABD’li rakiplerine ciddi bir meydan okuma sunabileceğini gösterdi.