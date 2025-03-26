ChatGPT’nin Ses Güncellemesi: Doğal ve Akıcı

OpenAI, yapay zeka alanında devrim yaratan ChatGPT’nin sesli modunu güncelleyerek kullanıcı deneyimini daha da geliştirdi. Artık ChatGPT, doğal ve insan benzeri bir ses tonuyla iletişim kurabiliyor. Özellikle konuşmalar sırasında yaşanan kesintiler ve ani yanıt verme sıkıntıları giderilerek, daha akıcı ve doğal bir sohbet deneyimi sunuluyor.

KONUŞMALARDA ARTIK KESİNTİ YOK, DAHA YARATICI CEVAPLAR VAR

Gelişmiş sesli modu kullanarak birçok kullanıcıdan gelen konuşma kesintisi şikayetleri, yeni güncellemeyle sona eriyor. OpenAI, ChatGPT’nin kullanıcıların konuşmalarını kesmeden, daha sabırlı ve doğal bir şekilde dinleyeceğini belirtmiş durumda. Ayrıca, özellikle ücretli aboneler için yapay zekanın yanıtlarının daha doğrudan, ilgi çekici, öz, spesifik ve yaratıcı olacağı belirtiliyor.

SESİ ASİSTANLAR ARASI REKABET KIZIŞIYOR

OpenAI’ın bu yeni adımı, sesli asistanlar arasındaki rekabetin giderek arttığı bir dönemi işaret ediyor. Büyük teknoloji şirketlerinin insan gibi konuşabilen yapay zeka destekli sesli asistanlar geliştirmesiyle bu rekabetin daha da hararetlendiği görülüyor. OpenAI, gerçekleştirdiği bu güncellemeyle sesli asistan teknolojilerinde bir adım öne geçmeyi amaçlıyor.