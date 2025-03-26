ChatGPT Sesli Modu Güncellendi: Artık Daha Doğal

YENİ GÜNCELLEME KULLANICI DENEYİMİNİ ZENGİNLEŞTİRİYOR

OpenAI, yapay zeka alanında devrim niteliğinde bir yenilik yaparak ChatGPT’nin sesli modunu güncelliyor. Yapılan bu güncellemeyle birlikte ChatGPT, daha doğal ve insan benzeri bir ses tonuyla kullanıcılarla etkileşime geçiyor. Konuşma esnasında yaşanan kesintilerin ve ani yanıt verme sorunlarının çözülmesi, daha akıcı ve doğal bir sohbet deneyimi sunuyor.

KONUŞMALARDA ARTIK KESİNTİ YOK, DAHA YARATICI CEVAPLAR VAR

Gelişmiş sesli modu kullanan pek çok kullanıcının ifade ettiği konuşma kesintisi problemi, yeni güncelleme ile gideriliyor. OpenAI, yaptığı açıklamada, “Artık ChatGPT’nin kullanıcıların konuşmalarını kesmeden, daha sabırlı ve doğal bir şekilde dinleyeceğini” belirtiyor. Bunun yanı sıra, özellikle ücretli abonelere sunulan özellikler sayesinde yapay zekanın verdiği cevapların daha doğrudan, ilgi çekici, öz, spesifik ve yaratıcı olacağına da dikkat çekiliyor.

OpenAI’ın bu adımı, sesli asistanlar arasındaki rekabetin hızlandığı bir döneme denk geliyor. Büyük teknoloji firmalarının insan gibi konuşabilen yapay zeka destekli sesli asistanlar geliştirmeye başlaması, bu alandaki rekabeti artırıyor. OpenAI, bu güncellemeyle birlikte sesli asistan teknolojilerinde öncülük etmeyi amaçlıyor.