ChatGPT Sesli Modu Güncellendi: Daha Akıcı Ses

OpenAI, ChatGPT’nin sesli modunu güncelleyerek yapay zeka alanında önemli bir yenilik yapıyor. Bu güncelleme ile ChatGPT, çok daha doğal bir ses tonu ile kullanıcılarla etkileşimde bulunuyor. Güncellemeyle birlikte, konuşma sırasında yaşanan kesintiler ve ani yanıt verme sorunları çözülüyor ve daha akıcı, doğal bir sohbet deneyimi sunuluyor.

konuşmalarda kesintiler sona eriyor, daha yaratıcı yanıtlar mevcut

Gelişmiş sesli modu kullanan pek çok kullanıcı, konuşmalardaki kesintilerden şikayet ediyordu; ancak yeni güncelleme ile bu sorun ortadan kalkıyor. OpenAI, ChatGPT’nin kullanıcıların söylemlerini kesmeden, daha sabırlı ve doğal bir şekilde dinleyeceğini ifade ediyor. Ayrıca, ücretli abonelere yönelik olarak, yapay zekanın verdiği cevapların daha doğrudan, çekici, özlü, spesifik ve yaratıcı olacağına dikkat çekiliyor.

sesli asistanlar arası rekabet artıyor

OpenAI’ın bu adımı, sesli asistanlar arasındaki rekabetin giderek yükseldiği bir döneme denk geliyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin, insan gibi konuşabilen yapay zeka destekli sesli asistanların geliştirilmesiyle birlikte, bu alandaki rekabetin daha da kızıştığı görülüyor. OpenAI, bu güncellemeyle sesli asistan teknolojisinde bir adım öne geçmeyi amaçlıyor.