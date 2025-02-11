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Cher ve Alexander Edwards Aşkı İlerliyor

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SÜRPRİZ AŞK DEVAM EDİYOR

78 yaşındaki Cher, 2022 yılından beri müzik camiasının dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü yapımcı Alexander Edwards ile büyük bir aşk yaşıyor. Cher, bu ilişkisinin kendisine mutluluk getirdiğini söylüyor ve çiftin ilişkisi, birçok kişinin tahmin edemediği bir şekilde ikinci yılını geride bıraktı.

İLİŞKİLERİ HIZLA İLERLİYOR

Ünlü sanatçının ifadelerine göre, Cher ve Alexander Edwards’ın aşkı tam gaz ilerliyor. İlişkilerinin başlangıcından bu yana oldukça mutlu olduklarını belirtiyor ve bu durumun devam ettiğini vurguluyor.

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