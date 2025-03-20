Chery’nin Elektrikli SUV’u Türkiye Yolunda

ÇİN’DEN YENİ BİR GİRİŞ: iCAR 03

Çinli otomotiv devi Chery, elektrikli SUV modeli iCar 03 ile Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Sektör kaynakları, bu dikkat çeken aracın 2025’in son çeyreğinde Türkiye’de tanıtılacağını söylüyor. Bu modelin teknik özellikleri ve Türkiye’deki olası fiyatı merak ediliyor. İşte detaylar…

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

iCar 03, elektrikli bir SUV’dan beklenen tüm niteliklere sahip. Araç, tam 401 kilometre menzil sunarak şehir içindeki uzun yolculukları kolaylaştırıyor. LFP teknolojisine sahip bataryası, uzun ömür ve güvenlik sağlıyor. Motoru ise 184 beygir gücü ve 220 Nm tork üretiyor. Bu güç, gaz pedalına bastığınızda kendini hissettiriyor.

İÇ TASARIMDA TEKNOLOJİ FIRTINASI

İç mekâna girdiğinizde, sizi bir teknoloji şöleni bekliyor. 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 15.6 inçlik dokunmatik ekran, sürüş deneyimini üst seviyelere taşıyor. Tesla modeline benzer şekilde tasarlanmış olan bu araç, Level 2+ otonom sürüş destekleri, şerit takibi ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle uzun yolculuklarda konfor sunuyor. Ayrıca, IPX6 su geçirmezlik özelliği, yağmurda, çamurda veya hafif arazi koşullarında bile güvenli bir seyahat imkanı tanıyor.

TÜRKİYE’DEKİ OLASI FİYAT

Peki, iCar 03 Türkiye’ye geldiğinde ne kadara satılacak? Çin’deki fiyatı 119.800 Yuan, bu da yaklaşık 520 bin TL ediyor. Ancak Türkiye’de uygulanacak vergiler, fiyatları ciddi şekilde artırabiliyor. Gümrük Vergisi %10-40, ÖTV %60-220 ve KDV %20 oranları uygulanıyor. Bu tutarları dikkate alarak fiyatların ne kadar artabileceği merak ediliyor.