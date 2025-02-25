Chery Türkiye’den Süper Mobil Uygulama Hamlesi

CHERY TÜRKİYE’NİN YENİ UYGULAMASI

Chery Türkiye, Türkiye pazarındaki araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak ve satış sonrası hizmet kalitesini daha da iyileştirmek için “Chery-TUR” isimli yeni bir mobil uygulama geliştiriyor. Bu uygulama, Chery için satış sonrası hizmet stratejisinde önemli bir dönüm noktası. Uygulama, satış sonrası hizmetleri daha akıllı, dijital ve kullanışlı hale getiriyor, böylece hizmet kalitesini ve müşteri deneyimini artırıyor. Kullanıcılar, çevrimiçi rezervasyon yapmaktan yol yardımına, geri bildirim göndermekten parça satın almaya kadar birçok işlemi tek bir platformda gerçekleştirebiliyor. “Chery Aile Bakımı” felsefesi ile tasarlanan uygulama, her kullanıcı için vazgeçilmez bir yol arkadaşı olma hedefine sahip.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

Chery uygulamasının resmi tanıtımı, markanın satış sonrası hizmetlerin dijitalleşmesinde yeni bir dönemin başlangıcını gösteriyor. Uygulama, kullanıcıların bakıma, onarıma veya acil yol yardımına ihtiyaç duyduğunda, her koşulda aracın en iyi durumda kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Chery uygulamasının en önemli işlevi, kullanıcıların bakım ve onarım hizmetlerini kolayca planlayabilmesine olanak tanıması. Kullanıcılar, araç bilgilerini girebilir, uygun zaman ve lokasyonu seçebilir, böylece randevularını hızlıca tamamlayabilir. Rutin bakım ya da acil onarımlar için profesyonel hizmet seçeneklerini kişiye özel sunarak, geleneksel telefon ile yapılan rezervasyonların ve uzun bekleme sürelerinin zorluklarını ortadan kaldırıyor.

ACİL YOL YARDIM HİZMETİ

Chery uygulaması, beklenmeyen araç arızaları veya acil durumlar için acil yol yardım hizmetini de sunuyor. Kullanıcı, acil bir durumda uygulamayı açarak tek dokunuşla Chery’nin profesyonel yol yardım ekibinden destek talep edebiliyor. Bu yol yardım hizmeti, patlak lastik, motor arızası gibi durumların yanı sıra acil durum araç çekme ve yakıt teslimatı gibi konuları da kapsıyor. Chery, kullanıcıların yardıma ihtiyaç duyduğu anda uzman ekibiyle hızlı müdahalede bulunarak seyahat deneyimlerini güvence altına almayı hedefliyor.

GERİ BİLDİRİM VE İLETİŞİM FONKSİYONLARI

Uygulama, kullanıcıların sorunlarına hızlı çözümler sunmak amacıyla bir geri bildirim ve şikâyet işlevi de içeriyor. Seyahatleri sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar, uygulama üzerinden geri bildirim gönderebiliyor. Kullanıcılar, Chery Türkiye’nin müşteri hizmetleri ekibiyle doğrudan iletişim kurarak telefonla gerçek zamanlı görüşmeler yapabiliyor. Bu şekilde, her sorunun profesyonel bir şekilde ele alınmasını sağlayarak genel müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

YETKİLİ SATIŞ NOKTALARI

Chery uygulaması, kullanıcıların en yakın yetkili satıcıları hızla bulabilmesi için konum tabanlı bir bayi arama fonksiyonu sunuyor. Kullanıcı, bulundukları şehre girerek en yakın Chery yetkili satış ve servis noktasını bulabiliyor. Bu sayede, istenilen her an rezervasyon veya sorularına yanıt almak için uygulama üzerinden anında iletişime geçebiliyor.

ÖZEL TEKLİFLER VE YENİ İŞLEVLER

Chery uygulaması, hem kullanıcı memnuniyetini artırmak hem de markanın müşterilere olan bağlılığını göstermek amacıyla, yedek parça ve bakım indirimleri gibi periyodik satış sonrası promosyonlar sunacak. Böylece kullanıcılar daha fazla avantaj ve kolaylıktan yararlanabilecek. Ayrıca, uygulama üzerinden yakında bir yedek parça mağazası özelliği de sunacak; bu özellikle, müşterilerin orijinal yedek parçalara ulaşmalarını sağlayarak onarımların en yüksek standartlarda gerçekleşmesini hedefliyor.

AİLE BAKIMI VE KULLANICI MEMNUNİYETİ

Chery’nin “Aile Bakımı” felsefesi, “Her Zaman Kullanıcının Yanında” konsepti etrafında şekilleniyor. Chery, her kullanıcısına kapsamlı bakım ve destek sağlamayı amaçlıyor. Uygulama aracılığıyla, ister yolda ister evde olsun, Chery her zaman müşterisinin yanında olmayı vaat ediyor. Bu uygulama ile geleneksel engeller aşılarak, müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin önemli ölçüde artması hedefleniyor. Chery, kullanıcıları akıllı ve endişesiz bir araç sahip olma deneyiminde yeni bir döneme birlikte girmeye davet ediyor. Uygulama, yakında kullanıcılarla buluşarak benzeri görülmemiş bir satış sonrası hizmet deneyimi sunacak.