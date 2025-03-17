Chico’nun Başına Kadınlarla İşi Düştü!

ŞANS YOLUYLA ZENGİN OLDU

Yaklaşık 2,5 yıl önce Alman loto oyununda 9,9 milyon euro kazanarak büyük bir servete sahip olan 45 yaşındaki Kürşat Yıldırım, yaşadığı olaylarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan Yıldırım, kazancını elde eder etmez çelik fabrikasındaki işinden istifa ederek yeni bir hayata adım attı.

MİLYONER OLDUKTAN SONRA İLİŞKİSİ SONA ERDİ

Yıldırım, loto kazandığı dönemde birlikte olduğu Renate adındaki kadın tarafından terk edildiğini ve bunun kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu duyurdu. İddiaya göre, Yıldırım’ın 13 yaşındaki kızı evlat edinme sözü verme durumu olmuştu. Renate, Yıldırım’ın gidişinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendisine zarar vermeye başladığını açıkladı.

Yıldırım, daha sonra birlikte olduğu Candice adlı polisle bir buçuk yıl boyunca birliktelik yaşadı. Ancak, ayrılığın ardından Candice, Yıldırım’ın kendisine hakaret ettiği bazı görüntüleri paylaşarak suç duyurusunda bulundu. Yıldırım’a ait bir videoda “Annem adına yemin ederim ki onu vuracağım” sözlerinin geçtiği iddia ediliyor. Bu durum, Türk milyonerin başını belaya sokarak hakaret davası açılmasına neden oldu.

ZENGİNLİĞİN GETİRDİĞİ ZORLUKLAR

Candice ile olan ilişkisinin sona ermesi üzerine, Yıldırım vergi ödemeksizin sahibolduğu Ferrarisini iade etmek zorunda kaldı. Kazandığı parayı yatırım yapmak için kullandığını iddia eden Yıldırım, şu an başka bir kadınla ilişki yaşadığını ve ona aşık olduğunu belirtiyor. Bu olaylar, Yıldırım’ın zenginliğinin getirdiği sorunları gözler önüne seriyor.