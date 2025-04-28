Chp Başkanı Özgür Özel Formülü Açıkladı!

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI SONRASI CHP’DEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yeni değerlendirmeler geliyor. Özel, geçtiğimiz gün İmamoğlu’nu ziyaret ederek, bu süreçte yaşanan gelişmeleri aktardı.

SEÇİM STRATEJİSİ VE PARLAMENTER SİSTEM

Özgür Özel, İmamoğlu’nun seçim sürecinde hala tutuklu kalması durumunda izlenecek yolun ‘parlamenter sistem’ olacağını ifade etti. Özel, “İmamoğlu’nu Silivri’de tutup yasak getirsinler, yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu alırız. 15 günde Anayasa’yı değiştiririz, İmamoğlu çıkar, görevine başlar” şeklinde konuştu. Ayrıca, Erdoğan için önerilen formüllerin bulunabileceğini ya da bu süreçte büyük bir heyecanla parlamenter sistem için hazırlık yapılacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK FORMÜLÜ

Eğer Ekrem İmamoğlu, ilerleyen dönemde tutuklu kalmaya devam ederse, seçim sonrasında parlamenter sisteme geçiş yapılacağını belirten Özel, “Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan Ekrem İmamoğlu olur” ifadesini kullandı. Bu durum, İmamoğlu’nun geleceği için önemli bir stratejik hamle olarak öne çıkıyor.