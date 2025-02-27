CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi Toplantısı Yapıldı

CHP’DE CUMHURBAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

CHP’de cumhurbaşkanlığına yönelik ön seçim toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi. Daha önce adaylık için gündeme gelen ancak ön seçime katılmayacağını bildiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu toplantıya katılmadı.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP’nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya “Ben bu konularda açıklamalarımı yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim.” yanıtını verdi. Aynı zamanda Mansur Yavaş, bir gazetecinin “CHP’nin de toplantısı vardı. Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?” sorusuna “Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMBEK diye CHP kuruluşunun saat 15.00’teki toplantısı var.” şeklinde cevap verdi.

CHP’DE ÖN SEÇİM TARİHİ

CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.