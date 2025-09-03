Gündem

CHP’de İddi Ayaklanması: “Delegelere Para ve Tablet”

CHP’DE YÜKSELEN SİYASİ TANSİYON

15 Eylül’de yapılacak olan Büyük Kurultay öncesi CHP içerisinde siyasi tansiyon giderek artıyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin köşesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin yeni il başkanı olarak atandı. Tekin’in görevi kabul etmesiyle birlikte, kurultay sürecine dair mahkeme kararıyla ilgili yeni bir dönem başladı. Selvi, “CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı” diyerek bu durumu sadece bir görev değişimi değil, parti içi dengeleri yeniden şekillendiren bir adım olarak değerlendirdi.

DELEGELERE YAPILAN İDDİALAR

Mahkeme sürecini başlatanların yanı sıra atananların da CHP’li olması, bu tartışmanın daha derinleşmesine neden oluyor. Kurultay delegelerine yönelik en çarpıcı iddialar ise, bazı delegelere para, tablet ve iş vaadinde bulunulması. CHP yönetimi bu durumu şiddetle kınıyor. Genel Başkan Özgür Özel, iktidarı sürece müdahale etmekle suçlarken, mahkeme kararını tanımayacaklarını ve eylem yapacaklarını duyurdu. Şu an gözler, 15 Eylül’de yapılacak kurultayda çıkacak nihai karar üzerinde yoğunlaşıyor.

