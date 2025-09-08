CHP’de Kaos Var, Kılıçdaroğlu Yok

CHP’DE KAOS HÜKMÜ SÜRÜYOR

CHP’de kaos durumu hakim. Şaibeli kurultay süreciyle birlikte davalar sonuçlanıyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetim, tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak atanması ile kaos daha da alevlendi. Parti içinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni yönetim arasında adeta bir savaş ortamı oluştu.

İSTANBUL’DA GERİLİM, ANKARA’DA KUTLAMA

İstanbul’da Gürsel Tekin’in “İl başkanlığına geliyorum” açıklamasıyla gerilim başlarken, Ankara’da CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları yapılmakta. Bugün CHP İstanbul İl Binası önündeki gerginlik sürerken, Ankara’da CHP Parti Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantısı gerçekleştiriliyor.

KILIÇDAROĞLU DAVETİ KABUL ETMEDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Özel, partililere hitap ederken Kemal Kılıçdaroğlu için ayrılan protokol koltuğunun boş olması dikkat çekti. Özel, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve onu toplantıya davet ettiğini belirtti. Özel, “Üç gün önce görüştüm. 8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi, tüzükten dolayı önceki genel başkanlar üyedir. Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum” diye konuştu.