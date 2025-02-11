CHP’de Mansur Yavaş’tan İkili Aday Formülü

MANSUR YAVAŞ’IN KATILMAMA İDDİALARI

CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılacak olan ön seçime Mansur Yavaş’ın katılmayacağına dair iddialar, siyasette önemli yankılar oluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın, bu iddiaların ardından ikili aday formülünü gündeme getirdiği belirtiliyor. Bu yeni formüle göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte aday olacak ve seçimin ikinci turunda daha az oy alan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev üstlenecek.

ÖN SEÇİMİ GÖRÜŞEN ZİRVE

Pazar günü gerçekleştirilen üçlü zirvede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimin yapılması gerektiğini vurguladığı, ancak Mansur Yavaş’ın ön seçime karşı olmadığı, sadece zamanlamada sorunlar yaşadığı iddia edildi. Bu yeni strateji, CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik politikasını yeniden şekillendirebilir ve partinin iç dengelerini etkileyebilir. İkili aday formülü, seçmenler için yenilik sunarak seçim sürecini daha dinamik hale getirebilir.

ÇOKLU ADAY ÖNERİSİ VE PARTİ DEĞERLENDİRMELERİ

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Yavaş zirvede çoklu aday önerisini sundu. Bu formüle göre, her iki isim de aday olacak ve seçimin ikinci turunda daha az oy alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanına sahip olacak. Yavaş’ın ön seçimde katılmama kararı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek başına katılımını öngören bir ön seçimi de ortadan kaldırıyor. CHP, Yavaş’ın sunduğu ikili aday formülünü, İmamoğlu’nun adaylık açıklamasını, ön seçim yapıp yapmayacağına dair süreci ve olası erteleme formüllerini değerlendirecek.

ÖN SEÇİMDE ENDİŞELER VE MESAJLAR

Yavaş’ın bu kararı sonrasında toplanan Parti Meclisi ve CHP lideri Özel’in, bugün yapılacak grup toplantısında vereceği mesajlar sürece netlik kazandırabilir. Habere göre, ön seçimin tek bir kriter olmaması gerektiğini dile getiren Yavaş, anketlerin ve alternatif seçeneklerin de dikkate alınması gerektiğini belirtti. Yavaş, “Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyelerimiz; verecekleri karara saygımız var ama gündem bu değil. Ön seçim, partililer arasında ayrışmaya yol açar. Bunun belirtileri de var.” sözleriyle endişelerini dile getirdi.