Chp’de Myk Oluşumu Tamamlandı

CHP’DE YENİ PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI

CHP, 21’inci Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeleri belirlendikten sonra ilk PM toplantısını parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda Özgür Özel’in yanında, Parti Meclisi’nin en genç ve yeni üyeleri Berkay Gezgin ile Berna Özgül yer aldı. Basına kapalı şekilde yapılan toplantıda, parti içindeki yeni atamalar masaya yatırıldı. Ayrıca Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri de bu toplantıda belirlendi.

İKİ YENİ İSİM GÖREVİ ÜSTLENDİ

Toplantıda iki yeni isim, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Namık Tan, İlhan Üzgel’in yerine Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Necati Yağcı da Volkan Demir’in yerine Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

MYK ÜYELERİ KİMLER?

MYK listesinde şu isimler yer alıyor: “Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci Binici, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıkaya, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem, Mehmet Necati Yağcı, Ulaş Karasu.”