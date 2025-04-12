chP’den Anıtkabir’e Ziyaret Yapıldı

ZİYARETİN AMAÇLARI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Özel, burada çelengini mozoleye bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZILANLAR

Ziyaretinin devamında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne düşüncelerini yazdı. “6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21’inci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan; bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK GELECEK SÖZLERİ

Özel, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz” şeklinde belirtti. Ayrıca, milletin iradesine sahip çıkan duruşunun geleceğe dair inançlarını pekiştirdiğine de vurgu yaptı. “Demokratik, laik ve sosyal Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Özel, “Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz” ifadeleriyle ziyaretini sonlandırdı.