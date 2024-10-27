CHP’den Araç İade İddiasına Cevap

CHP’DEN ARAÇ İDDİALARINA YANIT

CHP Genel Merkezi’nin, partinin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tahsis edilen 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar gündeme geldi. Bu durum hakkında CHP’den açıklama yapıldı.

İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

CHP İletişim birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, “7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.