CHP’den Bolu Yangını Tutuklamalarına Eleştiri

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMALAR ARTIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili son tutuklamalara tepki gösterdi. 21 Ocak sabahı çıkan yangın sonucunda 78 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralanmıştı. Soruşturma sürecinde en son Bolu Belediye Başkan Yardımcısı da dâhil olmak üzere 4 kişi tutuklandı ve tutuklu sayısı toplamda 19’a yükseldi. CHP, soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmediğini belirtti ve tutuklamalar hakkında açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yapılan tutuklamalarla ilgili olarak, “Denetimle görevli bakanlık hariç herkes cezalandırılabilir, hatta yangını söndürenler bile!” şeklinde ifade kullandı.

TUTUKLAMALARDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

CHP’den gelen açıklama, soruşturma kapsamındaki son tutuklamaların ardından gerçekleşti. Bu tutuklamalar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da bulunması dikkat çekti. Gülener, Coşkun, bir itfaiye personeli ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir tutuklandı. Gökçen, bu durumu X hesabından duyurarak, tutuklamaların adalet anlayışına uygun olmadığını vurguladı. Ayrıca, 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturma çerçevesinde daha önceki gün Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı. İş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otelin mimarı 78 yaşındaki Ali B. de serbest kaldı. Dün ise Ergül’ün diğer işletmesi Gazelle Resort & Spa Otel’de görevli 6 kişi tutuklandı ve 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında son tutuklamalar, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da aralarında olduğu 5 kişi için gerçekleşti.