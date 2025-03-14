CHP’den Google’a Eleştiri Geldi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN TEPKİLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan sonra, Google’a yönelik bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan geldi. Bulut, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır” dedi. Ayrıca, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesiyle Türkiye’de bağımsız ve özgür gazeteciliğin iktidarın baskıları ve ekonomik koşullar nedeniyle her geçen gün zorlaştığını vurguladı. Bulut, Google’ın okur trafiğine uyguladığı ambargo nedeniyle, çok sayıda bağımsız medya kuruluşunun kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

İNTERNET HABER SİTELERİ KAPANMA TEHDİDİYLA KARŞI KARŞIYA

Bulut, “Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiklerinin yüzde 98’i, çok sayıda haber sitesi için ortadan kaldırılmıştır. Bazı haber sitelerinin “Keşfet” trafiği tamamen sıfırlanırken, Google’ın medya kuruluşlarına yönelik trafik akışını nasıl yönlendirdiği ve bu süreçte hangi kriterleri esas aldığı bilinmemektedir” dedi. Google’ın yaptığı algoritma güncellemelerinin, internet haberciliği yapan yayın organlarının trafik kayıplarına yol açtığını ifade eden Bulut, “Basın İlan Kurumu’nun Google algoritmasını baz alması, varlıklarını devam ettiren haber sitelerinin reklam gelirlerini azaltmış ve kapanma, küçülme ya da yayın durdurma gibi tehditlerle karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur” diye ekledi.

BASIN EMEKÇİLERİ ZOR DURUMDA

Reklam gelirlerinin azalması nedeniyle işten çıkarmaların arttığını, birçok basın emekçisinin işsiz kaldığını, maaşlarını ya da hak ettikleri zamları alamadıklarını belirten Bulut, “Ekonomik kriz ortamında meslekte yıllarını devirdiği halde asgari ücret ya da çok az üstünde maaşlarla hayatını idame etmek zorunda kalan emekçilerin zor durumda kaldığına dikkat çekti. Demokrasinin geliştirilmesinin ve korunmasının en önemli unsurlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Halkın doğru haber almasını sağlayan medya o kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür” dedi.

DESTEKLENMELİ VE YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Bulut, Türkiye’de internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu yineleyerek, “Google’ın rekabeti ihlal eden ve medya bağımsızlığına darbe vuran algoritma güncellemeleri nedeniyle internet sitelerinin yaşadığı sorunların araştırılması, bağımsız ve özgür mecraların kapanmasını önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi, düşük ücretlere ve güvencesizliğe mahkûm edilen basın emekçilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır” ifadelerine yer verdi.