CHP’den İmamoğlu Kararı: “Başlıyoruz”

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 81 ilde gerçekleştirdiği geniş katılımlı ön seçimle Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak katıldığı seçimde partinin resmi adayı oldu. CHP, bu süreçte dayanışma ve kararlılıkla ilerlerken, İmamoğlu’nun adaylığının kamuoyunda önemli yankılar uyandırdığı görüldü.

REKOR KATILIMLA ÖN SEÇİM YAPILDI

Dün tüm Türkiye’de yapılan ön seçimde, 14 milyon 800 binden fazla oy kullanıldı. Yüksek katılım oranı ile dikkat çeken bu süreçte, İmamoğlu’nun kısa zaman önce tutuklanması sebebiyle bazı oy verme noktalarında “dayanışma sandıkları” kuruldu. Bu sembolik adım, partililerin birlik mesajını güçlendirdi.

ADETA BİR BAŞLANGIÇ MESAJI

CHP, İmamoğlu’nun adaylığını resmi sosyal medya hesaplarından “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Başlıyoruz” ifadesiyle duyurdu. Paylaşımda yer alan görsel, partinin dayanışma ve mücadele ruhunu yansıtarak kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. CHP’liler, bu mesajla hem partilerine hem de İmamoğlu’na desteklerini açıkça ortaya koydu.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE ADAYLIK DUYURUSU

Adaylığın açıklanmasından saatler önce, Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklama talep edilse de, bu suçlamadan değil başka bir gerekçeyle cezaevine gönderildi. Silivri Marmara Cezaevi’ne sevk edilen İmamoğlu’nun adaylığı, yaşanan bu gelişmelere rağmen resmi olarak ilan edildi.

CHP’DEN SERT TEPKİ GELDİ

CHP kaynakları, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir rehin alma girişimi” olarak değerlendirdi. Parti yetkilileri, bu sürecin halk iradesine ve demokrasiye aykırı olduğunu savunarak, kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti. “Siyasi rehinelik kabul edilemez” mesajıyla, İmamoğlu’na yönelik dayanışma vurgusu yapıldı.