CHP’den Özgür Özel’in PKK açıklaması: “Terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyoruz”

CHP’NİN MİTİNGLERİ VE İMAMOĞLU’NUN MESAJI

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisini, 10 Mayıs 2025’te Van’da gerçekleştirdi. Beşeri Park’ta yapılan mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikalarına, siyasi tutuklamalara ve halk iradesine yönelik baskılara karşı birleşik mücadelenin gerekliliğini vurguladı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından katılımcılara iletildi. Mitingde ayrıca Selahattin Demirtaş’a sevgi gönderildi, Kürt sorunu tartışıldı ve “Türkiye İttifakı” temasının önemi belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ÇIKIŞLAR

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Van’ın kayyum uygulamalarına ve halk iradesine karşı direnişin bir simgesi olduğunu ifade etti. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, kayyuma, darbecilere karşı eylem yapmaya geldik!” diyen Özel, eski dönemlerin sona erdiğini ve “kaleler” anlayışının tarih olduğunu belirtti. Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan gelen selamları aktaran Özel, “Van’ın selamı İzmir’de çınladıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” dedi. Van Valisi’ne seslenen Özel, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur. Gelinmemesi için örtülü tehditler, kulak çekmeler olmaz. Van’a kayyum atanlar, halkın iradesini tanımıyor” diye kayyum politikalarını eleştirdi. Ayrıca, CHP’nin “Türkiye İttifakı” ile sosyal demokratlar, muhafazakarlar, milliyetçiler ve Kürt demokratları bir araya getirdiğini, artık tüm Türkiye’nin “kardeşliğin kalesi” olduğunu dile getirdi.

İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj, mitingin duygusal anlarından birini oluşturdu. İmamoğlu, “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’ye hukuku çok görenler, meydanlarda buluşmamızı engelledi. Ama milletimizin duaları, gücümüzü azaltamaz,” dedi. Ayrıca, “Van’ın asil evlatlarına teşekkür ediyorum. Adaletin sesi Van’dan yükseliyor. Kumpas kuranlar başaramayacak. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderiyle birdir,” şeklinde konuştu. İmamoğlu, Van’ı bir sınır kenti değil, geleceğin merkezi olarak gördüğünü, ticaret yolları ve sanayi entegrasyonuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olacağını ifade etti. Gençler için istihdam yaratacaklarını belirtirken, “Adil ve müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz,” diyerek mücadele azmini vurguladı.

SELAAHTİN DEMİRTAŞ’A SELAM

Özgür Özel, mitingde Selahattin Demirtaş’a özel bir selam göndererek, “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” dedi. Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep eden Özel, “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz,” dedi. CHP’nin Kürt sorununu inkar etmediğini ifade eden Özel, terörsüz bir Türkiye için pazarlıksız adımları desteklediklerini belirterek, kayyum uygulamalarının sonlanmasını ve siyasi tutukluların salıverilmesini istedi.

KÜRT SORUNU VE TÜRKİYE İTTİFAKI

Özel, Kürt sorununa açıkça değinerek, “Lafı eğip bükmeyelim. Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu,” diyerek durumu ifade etti. CHP’nin sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratları birleştiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini vurguladı. “Terörün bitmesi için samimi adımları destekledik. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz,” ifadeleri, mitingde büyük alkış aldı.