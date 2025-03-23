CHP’den Peş Peşe Tepkiler Geldi!

İMAMOĞLU’NA AĞIR SUÇLAMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü kurma”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi ciddi suçlamalarla gözaltına alındı. Dört gün süren emniyet ve savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bugün saat 09.00 itibarıyla alınan karar sonucu tutuklandı. Soruşturma, İBB iştiraklerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddialarına dayanıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kararın ardından gelen tepkiler ardı ardına sıralandı. CHP’nin resmi sosyal medya hesabı “Mücadeleye devam” mesajı paylaştı. CHP’li Başarır ise, “Ekrem İmamoğlu’nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!” ifadelerini kullandı.