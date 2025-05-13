CHP Dosyaları Ayrıldı: Soruşturma Devam Ediyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Başsavcılık, kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlanması ve usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar üzerinde duruyor. Bu çerçevede Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyaları ayrılmış durumda.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ayrılan dosyalar ile ilgili soruşturmanın, CHP Genel Başkanı Özel’in de yer aldığı şüpheliler için “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği bilgisi edinildi. Bu kapsamda yürütülen işlemler, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultayın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açtı. İptal talebiyle açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiş olup, mahkeme duruşmayı 26 Mayıs’a ertelemişti.