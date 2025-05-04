Chp Genel Başkanı Özgür Özel Açıklama Yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından uğradığı saldırıyla ilgili kameralar karşısında konuştu. “Sırrı Süreyya Önder’i erken kaybettik. Sadece sazıyla, sözüyle değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik.” diyen Özel, anma töreninde dinlediği Ceren’in konuşmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti. Bugün herkesin barış ve kardeşliği vurguladığını söyleyen Özel, Türkiye’nin terör sorunundan kurtulması ve hak ihlallerinin sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. “Birileri bunların konuşulmasını istemediği için o saldırının gerçekleşmesine ön açtılar.” şeklinde bir ifade kullandı.

TEHDİTLER VE SALDIRILAR

“Bir süredir tehditler alıyoruz.” diyen Özel, olay sonrasında aile üyelerini arayarak durumun iyi olduğunu ilettiğini aktardı. Ayrıca, partinin genel başkanlarının suikast girişimlerine maruz kaldığını, linç girişimleriyle karşılaştığını ifade etti. “Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz.” ifadesiyle siyasi yaşamın risklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi parti genel başkanlarının bu saldırıyı kınadığını belirten Özel, yaşananların sivil siyasete yapılmış bir saldırı olduğunu düşündüğünü belirtti.

SİYASETTE BİRLİK VE DAYANIŞMA GEREKLİ

Sivil siyaseti savunmanın, şiddeti dışlamanın ve birlikte çalışmanın gerekliliğine işaret eden Özel, kutuplaşmanın kimseye fayda sağlamayacağını dile getirdi. “Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok.” diyen Özel, tehditlerin ve saldırıların kendilerini yıldırmayacağını ifade etti. Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmanın bir cesaret göstergesi olduğunu belirtti. Son olarak Cumhurbaşkanı’nın kendisine açtığı ‘geçmiş olsun’ telefonunu kale alarak, “telef” sözünün geri alındığını düşündüğünü ekledi.