CHP İl Başkanlığı Önünde Soruşturma Açıldı

MAHKEME KARARI VE CHP İL KONGRESİ İDDİALARI

İstanbul’da 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde ortaya atılan usulsüzlük ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddialar üzerine, CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul atanmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular ise reddedildi.

PARTİLİLERDEN TEPKİ

Mahkeme kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, görevden uzaklaştırma kararına ve İstanbul Valiliği’nin açıkladığı gösteri yasağına karşı protesto düzenledi. Polis ekipleri bina çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı ve bazı yollar trafğe kapatıldı.

ADALLET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” dedi. Tunç, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici kurul atanması yönündeki süreci de vurguladı. Yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Tunç, “Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir” dedi. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yol olacaktır” şeklinde ifadelerde bulundu.