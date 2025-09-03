CHP İstanbul İl Kongresi İptal Edildi

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

CHP’nin gündemindeki İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak, seçim sırasında hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına yönelik soruşturma tamamlandı ve kongre iptal edildi. Bu durum çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame kabul edildi. Ayrıca, kongre iptali kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’in atandığı belirtildi. Tekin, yaptığı açıklamada görevi kabul edeceğini ifade etti.

USULSÜZLÜK DAVASININ TARİHİ BELİRLENDİ

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, CHP İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük işlendiği iddialarıyla ilgili açılan davanın ilk duruşmasının 6 Ocak 2026’da yapılacağı öğrenildi. Bu durum, olası bir yargı sürecinin de önünü açmış oldu.

KONGRE İPTAL DAVASININ İLK DURUŞMASI

Diğer taraftan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut il yönetiminin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasına yönelik kongrenin iptali davası 3 Ekim 2025’te İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Bu dava, hukuki süreç açısından önemli bir aşama teşkil ediyor.

HAPİS CEZASI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. Bu iddianame İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.