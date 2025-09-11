Chp İstanbul İl Kongresi İptal Talebi Reddedildi

İPTAL DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali için Ankara’da açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara’daki mahkeme tarafından usulen reddedildi. Mahkeme, kararına karşı istinaf yolunun açık olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÇELİK İL BAŞKANI OLDU

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi’nde, Özgür Çelik il başkanı olarak seçilirken, kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme geldi. Göreve atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer’deki il başkanlığı binasına gelerek burada açıklamalarda bulundu.

GÖREVE ATANAN GÜRSEL TEKİN

Tartışmalar sürerken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkeme kararı sonucunda Gürsel Tekin göreve getirildi. CHP yönetimi, bu karara tepki gösterirken, Sarıyer’deki il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı aldı.