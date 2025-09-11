Chp İstanbul İl Kongresi İptali Ret

İPTAL DAVASINDA YENİ GELİŞME

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali için Ankara’da açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde oylamalara hile karıştırıldığı iddiasıyla yapılan dava, Ankara’daki mahkeme tarafından usul açısından reddedildi. Mahkeme kararına itiraz etme imkanı bulunduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÇELİK İL BAŞKANI OLDU

8 Ekim 2023’teki kongrede Özgür Çelik, il başkanı olarak seçilmişti. Kongre sonrası “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti. Göreve atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer’deki il başkanlığı binasına gelerek burada açıklama yaptı.

GÜRSEL TEKİN’İN ATANMASI VE TARTIŞMALAR

Tartışmalar devam ederken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına geçici bir yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Bu mahkeme kararı ile Gürsel Tekin göreve getirilmişti. CHP yönetimi bu karara tepki gösterirken, Sarıyer’deki il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gergin anlar yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatarak Bahçelievler ilçesine taşıma kararı aldı.