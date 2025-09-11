CHP İstanbul Kongresi İptal Talebi Reddedildi

ANKARA’DA YENİ GELİŞME

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali için Ankara’da başlatılan davada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde oylama sürecine müdahale edildiği iddiasıyla açılan dava, Ankara’daki mahkeme tarafından şekil nedeniyle reddedildi. Mahkeme kararına itiraz etmek mümkün olduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÇELİK İLE İLGİLİ GELİŞMELER

CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak, kongreden sonra “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti. Göreve atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer’deki il başkanlığı binasına gelerek burada bir basın toplantısı düzenlemişti.

GÜRSEL TEKİN’İN GÖREVİ VE TARTIŞMALAR

Tartışmalar tırmanırken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı’na yeni bir yönetim kurulunun atanmasına karar verdi. Bu mahkeme kararıyla Gürsel Tekin göreve getirildi. CHP yönetimi, alınan bu karara karşı tepki gösterirken, Sarıyer’deki il başkanlığı binasında polis ile partililer arasında tansiyon yükselmişti. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşımaya karar verdi.