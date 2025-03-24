CHP Kurultay Kararına İtiraz Başvurusu

LÜTFÜ SAVAŞ’TAN YENİ HUKUKİ ADIM

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nın olağanüstü kurultay kararının iptali için Asli Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Daha önce 38. Olağan Kurultay’a itiraz etmiş olan Savaş, bu kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Savaş, delegelerin iradesinin “rüşvet ve baskılarla fesada uğratıldığını” iddia ederek, mahkeme sürecinde parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması için talepte bulunmuştu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Şimdi ise olağanüstü kurultay kararına itirazı, CHP içindeki gerilimi yeniden artırıyor.

SAVAŞ’IN SUÇLAMALARI

Savaş’ın son başvurusunun ayrıntıları kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. Ancak daha önceki itirazlarında, parti yönetimini “şaibeli süreçler” yürütmekle suçladığı biliniyor. CHP’den 11 Aralık 2024 tarihinde ihraç edilen Savaş, özellikle 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da aday gösterilmesi ve sonrasında seçimi kaybetmesiyle parti içinde eleştirilerin odağı haline geldi. Yeni dava, Savaş’ın CHP yönetimiyle olan hukuki mücadelesinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞME ARTIYOR

CHP, son dönemlerde kurultay süreçleri ve yönetim tartışmalarıyla sıkça gündeme geliyor. Lütfü Savaş’ın açtığı davalar, parti içindeki bölünmüşlüğü ve güven krizini gözler önüne seriyor. Öte yandan, CHP yönetiminden Savaş’ın son başvurusuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Mahkemenin vereceği karar, parti içindeki dengeleri etkileyebilecek bir nitelik taşıyor.

MAHKEME KARARINA ODAKLANILDI

Savaş’ın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı bu başvuru, CHP’nin olağanüstü kurultay sürecini nasıl etkileyecek? Parti tabanında ve kamuoyunda bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. Mahkemenin vereceği karar, gelişmeleri şekillendirecek. Türkiye siyasetinde bu konunun ilerleyişi dikkatle takip ediliyor.