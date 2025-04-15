CHP Kurultayı İçin İfade Alındı

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, şüphelerle değerlendirilmeye devam ediyor. İptali için açılan davanın sürmesiyle birlikte, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayda bazı parti temsilcilerinin menfaat sağladığına dair yürütülen soruşturma, yeni bir aşamaya ulaştı.

İFADELER ALINIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerine başlandı.

RESMİ BELGELER İNCELENİYOR

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları ve tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi. İlgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapılırken, şüphelilerin mal varlıklarıyla ilgili incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

GEÇMİŞTE NELER OLDU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat’ta CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Ayrıca, üç ayrı mahkemenin, “ihtiyati tedbir” olarak mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması taleplerini 26 Şubat’ta reddettiği bildirildi.