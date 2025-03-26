CHP Kurultayı Kararı Yargıdan Geçti

YENİ KARAR ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultay kararını yargı yoluna taşımıştı. Bu başvuru, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından incelendi.

TÜZEL KİŞİLİK FAALİYETLERİ

Mahkemenin verdiği ara kararda, davanın iptali istenen genel kurulda seçilen tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması için yapılan ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, yargılama sürecinde davalı tüzel kişiliğin olağanüstü genel kurul toplantısı için aldığı kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulması talep edilmişti. Mahkeme, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceğini ifade etti. Tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline dair dava ile ilgili olarak ihtiyati tedbire konu olamayacağı, bu faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonra ancak dava konusunu oluşturabileceği vurgulandı.

Ara kararında, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına dayanarak değerlendirilebileceği ifade edildi. Dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde, davacının iddiasını yeterli delillerle kanıtlayamadığı kaydedildi. Kararda, “Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025’te ‘olağanüstü kurultay yapılmasına’ yönelik kararın yürürlüğünün durdurulmasına dair ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi.” denildi.