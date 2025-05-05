CHP Kurultayı’nda İmamoğlu İfade Verdi!

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ GELİŞMELER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, şüpheli olarak ifade verdi.

İMAMOĞLU’NDAN TEK CEVAP İFADESİ

Soruşturmayı yöneten savcı, İmamoğlu’na CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığına dair 9 soru yöneltti. İmamoğlu, kendisine yöneltilen sorulara ve tanık beyanlarına tek bir cevap vermek istediğini açıkladı.

FİNANSAL DESTEK İDDİALARINI REDDETTİ

Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’ye destek sağladığına dair tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, “Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar” dedi. Ayrıca, bazı medya mensuplarını finanse ederek Londra’ya götürdüğüne dair iddiaları da yalanladı.

HALKIN ADALET DUYGUSUNA İHANET

Kurultay delegeleri üzerinde baskı yapılarak seçim sürecinin manipüle edildiği iddiasını kabul etmeyen İmamoğlu, şu şekilde konuştu: “Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul’daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir.” Hukuk ile ilgili düşüncelerini paylaşan İmamoğlu, yargının bu kişileri ‘muteber tanık’ ilan etmesini eleştirerek, “Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı koymak, milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır” dedi.

İFADE VERENLERİN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, soruşturma sürecinde şu ana kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin tanıklığına başvuruldu.