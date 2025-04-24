CHP Kurultayı’nın İptali İçin Dava Açıldı!

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İPTAL DAVASI

CHP’nin olağanüstü kurultayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen’in, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığıyla Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiği” belirtildi. Dilekçede, öne çıkan ifadeler arasında “6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir” yer aldı. Bu sebeple, söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulduğu ifade edildi.

HUKUKİ GEÇERSİZLİK VE PARTİ İÇİ DÜZENLEMELER

Dilekçede, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen olağan kurultay ve CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçlerin, “akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiş” olduğu aktarıldı. Bu kurultaylarda alınan kararların “yok hükmünde” olduğu ve bu yokluk haline dayanan 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay’ın da “hükümsüz” olduğu vurgulandı. Dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda “şaibeli” bir şekilde genel başkan ilan edildiği ve yetkisiz olduğu öne sürüldü.

DELEGELERE YAPILAN BASKILAR VE HUKUKSUZLUKLAR

Dilekçedeki ifadeler, “kurultayda meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilmiş olan doğal delegelerin fiilen engellenen adaylık süreçleri, delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamaların olağanüstü kurultay sürecinin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırdığı” şeklinde yer aldı. Özellikle, “parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı” ifadesi dikkat çekti. İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen oy kullanmasının, bu süreçte yaşanan hukuksuzlukların bir parçası olduğu belirtildi.

AMACA YÖNELİK TALEPLER VE HUKUKSAL SÜREÇLER

Dilekçede, “hukukun üstünlüğüne, parti içi demokrasinin yaşatılmasına ve Cumhuriyet Halk Partisinin kendi geleneklerine olan sadakatine inanan” kişilerin bu hukuksuz sürece karşı sessiz kalmayacakları ifade edildi. 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için dava açıldığı aktarıldı. Ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın da bu dosyayla birleştirilmesi talep edildi. Dilekçede, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğu ve mutlak butlanla sakatlandığı iddia edildi. Bunun yanında, 38. Olağan Kurultay sonrası seçilen Genel Başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları istendi. “38. Olağan Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep olunur” denildi.