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CHP Kurultayı Soruşturması Sonuçlandı: İddianame Hazırlandı

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CHP’NİN OLUMLU OLAYLARINA GÖSTERİLEN DİKKAT

CHP’nin ‘şaibeli’ 38. Olağan Kurultayı’na dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 12 şüpheliyle ilgili iddianame hazırlandı.

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bu soruşturmada, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar değerlendirildi. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 12 şüpheli “seçim kanununa muhalefet” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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