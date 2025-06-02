CHP Kurultayı Soruşturması Tamamlandı

CHP’NİN KURULTAYINA YÖNELİK SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda gerçekleştirilen usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bu kişilere yönelik “seçim kanununa muhalefet” suçlamasıyla iddianame tamamlandı.

BASIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR

Söz konusu soruşturma, CHP’nin kurultayında yaşanan olaylar sonucunda başlatılmıştı. İddianamede yer alan 12 kişinin, kurultay sürecinde yasaları ihlal ettiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu’nun isminin geçmesi, olayın kamuoyunda daha da dikkat çekmesine yol açtı. İddianamede detaylı bir şekilde şüphelilerin eylemleri aktarılıyor.

SÜREÇ VE OLASILIKLAR

Bu gelişmelerin ardından, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve şüphelilerin karşılaşabileceği sonuçlar merak ediliyor. İddianamenin kabul edilmesi durumunda, mahkeme sürecinin başlamasıyla birlikte yeni gelişmeler yaşanması mümkün oluyor. Kamuoyunda bu olayların hangi etkileri yaratacağı ise ayrı bir tartışma konusu.