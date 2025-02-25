CHP Kurultayında İptal Davası Gelişmeleri

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibe” iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Bu bağlamda, tanık sıfatı ile ifade vermeye davet edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün Ankara Adliyesi’nde ifade vermiştir. Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin olarak usulsüzlük iddialarıyla mahkemeye başvurarak, CHP Parti Meclisi ve bazı yöneticilerinin “görevden uzaklaştırılması” talebinde bulunmuştur.

SÜREÇTE YAŞANAN SORUNLAR

Lütfü Savaş’ın avukatı, kurultaya dair yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş, hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, ilgili savcılık makamının daveti üzerine ifadesini vermiştir. Bilinmelidir ki, hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir” ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inançları doğrultusunda, sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlere devam ettiklerini vurgulamıştır.

USULSUZLUK İDDİALARI VE BASKILAR

Müvekkili adına yapılan açıklamalarda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 yılındaki 38. Kurultayı’nda yaşanan usulsüzlükler ile delegelerin iradesinin sakatlandığına dair iddialara yer verilmiştir. İddialara göre, bazı gazeteciler tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair yanlış bilgiler verilmiş ve delegeler üzerindeki psikolojik baskı ile seçim süreci manipüle edilmiştir. Delegelerin oy kullanma özgürlüğünün bu yöntemlerle ihlal edildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, CHP tüzüğünde belirtilen süre kurallarının ihlal edilerek, ilk toplantıdan sonra bir saat geçmeden delegelere baskı yapıldığı ve hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçildiği dile getirilmiştir. Bu durumun, kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını gösterdiği belirtilmiştir. Savaş, seçim sürecinde yaşanan hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına takibini sürdüreceğini bildirmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yeniden bilgilendirme yapılacağının altı çizilmiştir.