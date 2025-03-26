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CHP’li 2 Vekilin Dosyası Ankara’ya Sevk Edildi

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YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmasında her an yeni olaylar meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde bu soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok üst düzey isim gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma ise genişletilmeye devam ediyor.

CHP’Lİ İKİ VEKİL DOSYAYA DAHİL OLDU

Son gelişme olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde İmamoğlu’na yakın olan 2 CHP’li milletvekilini dosyaya dahil etti. CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’in dosyaları, milletvekili statüsü nedeniyle ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Aynı zamanda, soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine de el konulduğu bilgisi ulaştı.

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