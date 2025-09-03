Chp’li Avcılar, Beşiktaş’a Operasyon Yapıldı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 7 kişi için gözaltı kararı alındı.

İBB SORUŞTURMASININ YAYILIMI

Mart ayından bu yana devam eden yolsuzluk soruşturmasında, İBB’ye yönelik şüpheli sayısı 330’u buldu. Bu kapsamda, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ

İddialara göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olduğu ileri sürülüyor. Operasyonlar kapsamında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve diğer bazı şüphelilere gözaltı, arama ve el koyma talimatları verildi. İlk operasyonda 100 şüphelinin yakalanması hedeflendi ve 87 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 20 Mart’ta ifade işlemlerine başlandı.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta emniyette ifadesinde birçok soruya karşı “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” yanıtını verdi. İşlemlerinin ardından şahıs adliyeye çıkarıldı ve burada yaklaşık 2,5 saat ifade verdikten sonra “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı, 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığı kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN TAHLİYE TALEPLERİ

Soruşturma çerçevesinde 42’si tutuklu olmak üzere toplam 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.