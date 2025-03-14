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CHP’li Başkan MHP’li İsme Yetki Verdi

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İLGİNÇ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, katılacağı programlar dolayısıyla başkanlık görevini CHP’li bir aday yerine, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya devretti.

İLK KEZ MUHALEFETTE BİRİNE

Normal koşullarda belediyelerde başkan vekilliği genellikle partinin kendi üyesine devrediliyor. Ancak Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya vermesi, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde muhalefet partisinden biri tarafından üstlenilen başkan vekilliği görevi olması açısından bir ilki temsil ediyor.

ŞEHİRİ ORTAK AKILLA YÖNETME VAADİ

CHP’li Burcu Köksal, seçim sürecinde “ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz” sözleriyle biliniyor. Bu durum, başkanlık görevini devretme kararıyla birlikte akıllarda yer ediyor.

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