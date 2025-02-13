CHP’li Belediye Üyesinin Kızı PKK’lı Çıktı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın 2024 yerel seçimlerinde belediyelere sızarak bu alanda etkili olmayı hedeflemesi iddiasıyla 9 belediyeye yönelik bir soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma, “Kent Uzlaşısı” kavramına odaklanıyor. “Kent Uzlaşısı”, CHP ve DEM Parti’nin yerel seçim sürecindeki ortak aday belirleme süreçlerini ifade eden bir terim. PKK’nın yerel seçim sonrasındaki belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi pozisyonlarına gelerek, belediyeler üzerinde etkili olma amacı taşıdığı öne sürülüyor. Dosyada adı geçen şüphelilerin, PKK’nın siyasi alan yapılanması olarak gösterilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde bulunduğu iddia ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Bu operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel de yer alıyor. Ayrıca, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ile Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı olduğu tespit edilen İ.P de gözaltına alınan diğer isimler arasında bulunuyor.

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, 11 Şubat’tan bu yana Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinde tutuldu. Şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yapılan işlemler tamamlanarak, şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, sorguları tamamlanan 10 şüpheli için tutuklama talep etti.

CHP’Lİ ÜYENİN KIZI PKK’LI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sancaktepe Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesinin kızı Dilan Gül’ün PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. TRT Haber’e göre, E.G.’nin eşinin Dilan Gül’ü dağ kadrosunda ziyaret ettiği belirlendi. Çiftin, Dilan Gül’ü 2014 yılında Habur Sınır Kapısı’ndan Metina bölgesine götürerek örgüte teslim ettikleri ifade edildi.