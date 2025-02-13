CHP’li Belediyelere Yönelik Terör Soruşturması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın 2024 yerel seçimlerinde belediyelere sızıp bu alanda etkili olmayı amaçladığı iddiasıyla 9 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın odak noktası “Kent Uzlaşısı” adındaki kavram. “Kent Uzlaşısı”, CHP ve DEM Parti’nin yerel seçim süresince zaman zaman bir araya gelerek ortak aday belirlemeye yönelik bir süreçti. Bu bağlamda, PKK’nın seçim sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyeler üzerinde etkin olmak istediği öne sürüldü. İddia edilen dosyada, söz konusu şüphelilerin terör örgütünün siyasi yapılanması olduğu ifade edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bünyesinde yer aldığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel de bulunuyor. Bu isimlere ek olarak, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı olduğu öne sürülen İ.P. da gözaltına alındı.

ADLİYEDEN YENİ GELİŞMELER

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan bu kişiler, 11 Şubat tarihinden beri Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinde tutuluyordu. Gözaltındaki şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki muayeneleri tamamlanan şüpheliler, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.