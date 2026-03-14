CHP’li Beykoz Belediyesi’nde İstifa Krizi Derinleşiyor

CHP’li Meclis Üyesinden Sert Açıklamalar

ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yapan Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gül, siyaseti her zaman makam hırsı ile yapmadığını ve 26 yıllık CHP tecrübesinin altını çizdi. Mücadele etmekten asla vazgeçmediğini belirten Gül, “Meclis grubundaki bazı arkadaşlarım kavgaların içine girmemek için beni öne sürmekten çekinmediler. Beykoz’a karşı olan sorumluluklarından kaçanların, yaşananların bedelini başkalarına yüklemesi ve sonunda kürsüye çıkıp konuşma cesareti gösterdiğim için benim adımı deliye çıkarmaya çalışması kabul edilebilir değildi” ifadelerini kullandı.

Siyasetin değerlerinden bahsederek, Gül, “İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi değerlere vurgu yapan Gül, “Siyaset, sloganlarla değil, vefa, adalet ve dayanışmayla anlam kazanır. Cumhuriyet Halk Partisinde tüm bu değerler yok oldu. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisindeki dayanışmanın yerini hesaplar, ortak mücadelenin yerini kişisel çıkarlar aldı” dedi. Son olarak, “Oysa siyaset, koltukları ya da bireysel pozisyonları koruma yarışı değil, Beykoz’un insanına daha iyi bir gelecek sunma sorumluluğudur” şeklinde konuştu. Gül, kişisel çıkarların Beykoz’a hizmet etmenin önüne geçtiği bir ortamda susmanın vicdanına sığmadığını ifade etti.

Gül’ün istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı, AK Parti 13, MHP 2, CHP 14 ve bağımsız 2 olarak belirlendi.