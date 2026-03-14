CHP’li Beykoz Belediyesi’nde İstifa Krizi Derinleşiyor

CHP’li Meclis Üyesinden Sert Açıklamalar

ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yapan Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gül, siyaseti her zaman makam hırsı ile yapmadığını ve 26 yıllık CHP tecrübesinin altını çizdi. Mücadele etmekten asla vazgeçmediğini belirten Gül, “Meclis grubundaki bazı arkadaşlarım kavgaların içine girmemek için beni öne sürmekten çekinmediler. Beykoz’a karşı olan sorumluluklarından kaçanların, yaşananların bedelini başkalarına yüklemesi ve sonunda kürsüye çıkıp konuşma cesareti gösterdiğim için benim adımı deliye çıkarmaya çalışması kabul edilebilir değildi” ifadelerini kullandı.

Siyasetin değerlerinden bahsederek, Gül, “İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi değerlere vurgu yapan Gül, “Siyaset, sloganlarla değil, vefa, adalet ve dayanışmayla anlam kazanır. Cumhuriyet Halk Partisinde tüm bu değerler yok oldu. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisindeki dayanışmanın yerini hesaplar, ortak mücadelenin yerini kişisel çıkarlar aldı” dedi. Son olarak, “Oysa siyaset, koltukları ya da bireysel pozisyonları koruma yarışı değil, Beykoz’un insanına daha iyi bir gelecek sunma sorumluluğudur” şeklinde konuştu. Gül, kişisel çıkarların Beykoz’a hizmet etmenin önüne geçtiği bir ortamda susmanın vicdanına sığmadığını ifade etti.

Gül’ün istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı, AK Parti 13, MHP 2, CHP 14 ve bağımsız 2 olarak belirlendi.

Fenerbahçe’nin Galibiyet Serisi Sırbistan’da Bitti

EuroLeague'de 31. haftada Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 79-73 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisini kaybetti.
Başkan Dursun Özbek İftarda Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşılaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, “Umuyorum ki güzel bir maç geçireceğiz” dedi.
Fenerbahçe Yönetiminden Acil Toplantı Sonrası Açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından bir araya gelerek acil durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.
Trump’tan İran Mesajı: Süreç Uzamayacak

ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerginliğin sona erebileceğine dair yorumda bulunarak, bu sürecin uzun sürmeyeceğini belirtti.
Kocaeli’de 105 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte çağrı merkezi aracılığıyla 105 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiden 18'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

