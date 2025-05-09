CHP’Li Kılıçdaroğlu İfade Vermeyecek

KILIÇDAROĞLU’NUN İFADEYE ÇAĞRILMASI

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ına ilişkin yürütülen soruşturmada ‘mağdur’ olarak ifade vermek üzere çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu davete katılmayacağını belirtiyor. Kılıçdaroğlu, “Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden kendi düşüncelerini paylaştı ve “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum” diyerek durumunu dile getirdi. Eski başkan, daha önceki davetlerde olduğu gibi bu defa da duruşunu değiştirerek mahkeme sürecine katılmayacağını yineledi.