CHP’li Meclis Üyesi Gerçeker Vefat Etti

KALP KRİZİ GEÇİREN BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE MÜDAHALE

Kuyucak Deve Güreş Arenası’nda gerçekleşen güreş etkinliğinde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplam 180 pehlivan deve ile mücadele etti. Etkinliği protokol tribününden takip eden Kuyucak Belediye Meclis Üyesi CHP’li Ömer Gerçeker, aniden oturduğu yerden düştü.

İLK MÜDAHALEYİ BAŞKAN YAPTI

Ön sırada yer alan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Gerçeker’e ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiğini tespit eden Başkan Tetik, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasını sağladı. Başkan Tetik’in bir süre boyunca kalp masajı uyguladığı Ömer Gerçeker’in kalbi tekrar çalıştı.

Gerçeker, ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diyabet ve yüksek tansiyon hastası olduğu bilinen Gerçeker, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.