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CHP’li Milletvekili Çiler Trafik Kazası Geçirdi

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KAZA BİLGİSİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki TEM Otoyolu, Yeniyalı Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in yer aldığı otomobil, Ankara yönüne doğru giden iki araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda hasar oluştu fakat olayda yaralanan kimse olmadı.

KAZADAN KURTULDU

Nail Çiler ve diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından bölgeye gönderilen jandarma ekibi inceleme gerçekleştirdi. Sonrasında Nail Çiler, aracını alarak yola devam etti.

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