CHP’li Nail Çiler Trafik Kazası Geçirdi

KAZA BİLGİLERİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki TEM Otoyolu’nun Yeniyalı Mahallesi bölgesinde, Ankara yönünde seyir halindeki Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in bulunduğu otomobil, aynı yönde giden iki araçla çarpıştı. Çarpışma sonrasında araçlarda hasar meydana geldi.

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Nail Çiler ve diğer araçlardaki kişiler, kazayı herhangi bir yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekibi, kazanın ardından gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Nail Çiler, aracını alarak yola devam etti.