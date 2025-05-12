ChP’li Şoför Dava Açılacak! 6 Ekim

ANKARA MAHKEMESİ İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, şoför Gülyurt hakkında hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. İddianamede, suçlamanın “görevi yaptırmamak için direnme” olduğu belirtiliyor ve sanığın 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması öngörülüyor.

İLK DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, kabul edilen iddianameyle birlikte davanın ilk duruşmasının 6 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan belgede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları müşteki olarak yer alırken, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt şüpheli olarak kaydedildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

İddianameye göre, Gökhan Gülyurt’un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru hareket halindeyken, polis memurları Sare Y. ve Okan A, otobüsün yönünü öğrenmek amacıyla durdurmak isteyerek “dur” ikazında bulundu. Ancak Gülyurt, aracı bu polislerin üzerine sürdü ve yönünü değiştirerek Ankara Adliyesi istikametine doğru yol aldı. Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö, elini kaldırarak “dur” ihtarında bulundu fakat araç durmadı. Mehmet Ö, otobüs çarpmaması için yolun kenarına atlamak zorunda kaldı.

Gökhan Gülyurt, Atatürk Bulvarı’na doğru seyir halindeyken, polisler Yasemin K. ile Okan Y, bir kez daha “dur” ikazında bulunsa da araç durmadı ve Gülyurt yoluna devam etti. İddianamede, Gülyurt’un otobüsünün müştekilerin üzerine sürülmesinin cebir niteliğinde olduğu ve bu durumun görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu vurgulandı. Böylelikle, sanığın zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.